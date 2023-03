Napoli-Eintracht: guerriglia urbana tra tifosi partenopei, tedeschi e polizia

Napoli-Eintracht, scontri in città: vetture incendiate è guerriglia in pieno centro

A poche poche ore dalla sfida di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintrach, nel cuore del capoluogo partenopeo la situazione sta degenerando. Intorno a Piazza del Gesù, in pieno centro storico, si stanno registrando pesanti scontri tra i tifosi tedeschi e la polizia. Gruppi di ultras azzurri hanno provato a forzare l’accesso alla piazza dove stanziavano gli ultras dell’Eintracht Francoforte, ma il contatto non ci sarebbe stato mentre c’è stato quello con le forza dell’ordine. Lancio di oggetti, bottiglie, fumogeni e petardi, un’auto della polizia è andata in fiamme.