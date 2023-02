Napoli, De Laurentiis: “Vinto solo con Maradona, con me decennio top. Lo Scudetto…”

Nel corso di una lunga intervista concessa al tabloid sportivo Bild, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , si è espresso sul suo operato da patron del club partenopeo. Tra sogno scudetto e questioni di bilancio, il numero uno azzurro e produttore cinematografico ha analizzato i suoi 19 anni alla guida del Napoli , subentrato in seguito al fallimento della società campana e la retrocessione in Serie C . Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni al noto quotidiano tedesco.

"Il Napoli ha vinto due campionati, entrambi nell'era Maradona. Dopo quella breve storia, questo club è fallito, ed è finito in Serie C. Poi sono arrivato io. Sotto la mia presidenza e in 19 anni, abbiamo ricostruito una squadra che non esisteva più a causa del fallimento. Siamo tornati in Serie A a tempo di record e abbiamo giocato 14 anni di fila in Europa, compresa la prossima stagione. Il campionato sarebbe il giusto coronamento di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari, ripresa e riscatto", chiosa Aurelio De Laurentiis.