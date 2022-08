Napoli, De Laurentiis: “Hanno offerto due miliardi per il mio patrimonio ma io…”

"Sono assillato dai Fondi, non ne posso più: nel 2017/18 gli americani mi hanno offerto 900 milioni di dollari. Vogliamo fare investimenti giusti e corretti. Io non ho mai giocato a calcio, resto alla finestra a guardare con grande umiltà per imparare. Io faccio il mio, l’allenatore fa il suo ed il direttore sportivo deve fare il suo mestiere. Ma io sono un imprenditore puro che si diverte, lasciatemi giocare ancora, faccio il 14° uomo in campo. Mi hanno offerto 2 miliardi di euro per tutto il mio patrimonio, tra il Napoli e la Filmauro, ma io mi diverto ancora e non voglio andare in pensione”.