Napoli, De Laurentiis: “Giuntoli juventino? Dovevo liberamene prima. Osimhen…”

"Sono molto sorpreso dalla juventinità palesata dal nostro ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. L'avessi saputo me ne sarei liberato prima. Osimhen vestirà certamente la nuova maglia scudettata. Se poi dovesse arrivare una offerta più che indecente, come abbiamo già fatto con Kvara e con lo stesso Victor, troveremo nuove soluzioni. State sicuri. Per me oggi Rudi Garcia è al centro del villaggio. Lo supporterò con tutte le mie forze. Ogni giorno che ci parlo mi convinco sempre di più della scelta giusta fatta. Ho preso un grande allenatore, con mentalità internazionale, credo abbia saputo raccogliere l’eredità del lavoro svolto da Spalletti. Siamo un modello vincente e sostenibile da 15 anni in Europa, nessuno come noi in Italia. Il tricolore? E' un segno di libertà che ha acceso i riflettori sul Napoli e la città. Già prima eravamo al 18mo posto nel mondo. Non dobbiamo dimenticare che siamo ripartiti dal nulla, dalla serie C”.