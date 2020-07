Napoli, De Laurentiis ammette: “Inizio Serie A il 12 settembre una follia, ecco cosa mi ha detto Gravina”

L’inizio della prossima stagione di Serie A è al momento un dilemma, tante le date proposte ma nessuna decisa.

Nelle ultime settimana era stata avanzata l’idea di far ripartire il massimo campionato italiano addirittura il prossimo 12 settembre, ma questa opzione potrebbe essere scattata a priori. Gli impegni europei e la fine della stagione 2019/20 a inizio agosto potrebbe far slittare la ripartenza agli albori di ottobre. Sulla questione si è espresso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista concessa a tuttomercatoweb.com al termine dell’odierna riunione di Lega.

“Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali, ci sono le società più importanti con le quali si realizza il campionato, senza nulla togliere alle medio-piccole, che saranno impegnate anche ad agosto e non si sa fino a quando. Potrebbero essere impegnate anche fino al 20 agosto e oltre. E poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori e poi alcuni di loro dovranno andare in Nazionale. Quando poi facciamo il ritiro preparatorio?”.