Napoli, da domani al via gli allenamenti individuali: l’esito dei tamponi ai calciatori…

Il Napoli si prepara a tornare in campo.

Terminati gli esami diagnostici, da domani, domenica 10 maggio, presso il Training Center, i calciatori azzurri potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste per contrastare la diffusione del Coronavirus. Intanto, come comunicato dalla società partenopea, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori del Napoli hanno dato esito negativo per tutti.

Le sedute di allenamento saranno distribuite in due sessioni e su tutti e tre i campi di allenamento.