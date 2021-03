Napoli-Bologna, azzurri ancora in silenzio stampa: nessun tesserato parlerà alla stampa

Il Napoli sceglie ancora la strada del silenzio stampa.

La società partenopea ha scelto – continuativamente rispetto alle ultime gare di campionato – di non presentare alcun tesserato ai microfoni della stampa. Né il tecnico Rino Gattuso, né giocatori o membri dello staff sono stati presenti nel canonico prepartita, e non saranno presenti durante il post gara del “Maradona”, confermando il delicato momento che il club di De Laurentis sta attualmente vivendo. Chissà se una serie di risultati e prestazioni positive sarà in grado di sciogliere una tensione che, al momento, sembrerebbe più che presente tra le fila dei campani.