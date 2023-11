Napoli, Bigon: “Ho sentito Mazzarri, è carico! Maniaco della tattica, si è aggiornato”

"Mazzarri è veramente carico per questa sua seconda avventura a Napoli. L’ho sentito e vi confermo che ha grande spirito per affrontare questi primi giorni". Lo ha detto Riccardo Bigon, intervistato ai microfoni di "Kiss Kiss Napoli" dopo il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. "Sul modulo vi posso dire che il mister è sempre stato un maniaco della tattica e non ha una sola idea rigida. Negli anni in cui la difesa a tre risaliva in auge, lui aveva intuito che quella modalità poteva essere forte ed è stato uno dei primi in Italia ad avere successo con quel tipo di sistema. Walter ha continuato a studiare e ad aggiornarsi, ed ogni volta che lo passavo a trovare in passato si parlava sempre delle nuove tendenze e di quanto il calcio stava cambiando", ha proseguito l'ex direttore sportivo del Napoli.