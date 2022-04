Napoli, Baldini su Spalletti: “Crede ancora nello Scudetto! Mi ha svelato un segreto”

Il sogno scudetto, il retroscena su Luciano Spalletti e non solo: le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo

"Lo Scudetto non è assolutamente un sogno finito per il Napoli. La speranza non può mai finire, che tu sia povero, malato o semplicemente l'allenatore o un giocatore del Napoli". Lo ha detto Silvio Baldini, intervenuto ai microfoni di "Calcio Napoli 24 Live". Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo, che ha svelato un retroscena relativo a Luciano Spalletti: dalle prestazioni offerte fin qui dal Napoli, reduce dalla sconfitta rimediata contro la Fiorentina, al sogno Scudetto. Ma non solo...

"Credo che gli azzurri continuino ad avere le stesse chance delle altre. La speranza deve essere alimentata dalla Fede, quindi non bisogna mai perdere la consapevolezza di quello che si fa, a prescindere dai risultati. E' una serie di cose sinergiche, tanti aspetti concatenati che possono portare all'obiettivo. Quando c'è un problema bisogna unirsi, dalla squadra ai tifosi, passando anche ai giornalisti ed alla società", le sue parole.

SU SPALLETTI - "Io lo conosco molto bene e lui non vuole mai prendere in giro nessuno. Le sue parole nel post partita sono normali, perchè lui non vuole prendere per il c*lo nessuno. Ma state tranquilli che Spalletti non molla di un centimetro e continua a crederci, lui è uno di campagna ed ha tanta pazienza. Lo conosco molto bene, è intelligente e ci crederà fino alla fine. Anzi sono sicuro che lui già da ieri crede ancora più fortemente allo Scudetto".

IL RETROSCENA - "In passato parlando proprio con Spalletti mi disse: 'Ho un desiderio, vorrei andare ad allenare il Napoli perchè sento che quel posto è fatto per me'. Lo diceva un paio di anni prima di essere arrivato a Napoli, vuole vincere lo Scudetto in azzurro e non mollerà di un centimetro. Lui aveva questo desiderio soprattutto per l'aspetto ambientale, per il calore dei tifosi. Per questo mi auguro e sono sicuro che lui fino a fine darà tutto per vincere il tricolore", ha concluso Baldini.