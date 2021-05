Napoli, Amauri sulla corsa Champions: “Occhio alla sfida di Firenze, ecco chi rischia il posto”

Mancano due gare al termine della stagione di Serie A 2020/21.

La lotta per assicurarsi un posto alla prossima Champions League è più incerta che mai, molto probabilmente potrebbe decidersi tutto anche nel turno odierno. A un passo dalla qualificazione il Napoli di Gattuso che nella giornata di domenica affronterà in trasferta la Fiorentina. In merito al momento degli azzurri, ai microfoni di NapoliMagazine.com, si è espresso così l’ex attaccante brasiliano anche del Palermo, Amauri.

“Io credo che il Napoli in queste ultime cinque partite abbia fatto benissimo, pareggiando una sola volta con il Cagliari e vincendo le altre quattro. Contro la Fiorentina sarà una partita dura però il Napoli è in forma e se continuerà a giocare come sta facendo, considerando che all’ultima di campionato affrontera’ il Verona gia’ salvo, ci sono molte possibilita’ di qualificarsi in Champions League. Osimhen ha tanto talento e mi auguro che possa diventare un grande campione. Onestamente risulta difficile fare un paragone con un campione del passato, ma si vede che ha delle qualita’. Gattuso non è arrivato ieri, ha percepito questa situazione negli ultimi tempi ed e’ stato bravo a cambiare, infatti i risultati sono arrivati. Demme e Bakayoko sono due centrocampisti forti, mi piacciono entrambi. Contro la Fiorentina il Napoli si ritrovera’ di fronte Vlahovic, un giovane che sta facendo tanti gol e ha ampi margini di miglioramento, i compagni gli vogliono bene. Non e’ facile dire ora chi restera’ fuori dalla prossima Champions League, ci sono tante squadre vicinissime, a distanza di pochi punti. Chi sbagliera’ meno andra’ in Champions. Credo che a rischiare di piu’ sia una tra Atalanta e Milan, ricordiamo che hanno lo scontro diretto all’ultima giornata di campionato. Nonostante il buon momento che stanno vivendo, le altre non hanno perso moltissimi punti. La Juventus, dopo la sconfitta col Milan, vorra’ riscattarsi contro l’Inter. Sarà una partita tostissima, i bianconeri faranno di tutto per andare in Champions”.