Monza, Stroppa: “Sarà un’emozione vedere il pubblico in A. Ricordo con la Roma…”

Promozione storica per il Monza, che approda in Serie A dopo la cavalcata dei playoff di Serie B. Esordio nella massima serie per la compagine brianzola, doppio salto di categoria in pochi anni dalla Serie C. Soddisfazione immensa per il patron Berlusconi e il tecnico Giovanni Stroppa, con tutta probabilità confermato alla guida della squadra anche per la prossima stagione. L'ex Pescara è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni: