Marsiglia, Milik: “Qui sto bene, ho una tranquillità diversa. Napoli? Vi dico la mia”

Queste le parole di Arek Milik, attaccante in forza al Marsiglia ed ex bomber del Napoli intervenuto in merito ai suoi primi mesi in Ligue 1. Quindici presente condite da nove centri, i numeri in Francia del centravanti polacco che, in pochissimo tempo, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per lo schieramento dei transalpini. Andato via dall’Italia non senza poche polemiche, il giocatore classe ’94 ha approfittato dell’occasione concessagli dal Marsiglia per riprendere ritmo gara e minutaggio in vista di Euro 2020. Una decisione saggia e condivisibile quella presa da Milik, che adesso lo sta ripagando nel migliore dei modi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Nas Ball.

Non voglio paragonare Marsiglia a Napoli, sono due città totalmente differenti: sicuramente entrambe molto belle, e sicuramente Marsiglia è molto più tranquilla rispetto a Napoli. Non abito al centro di Marsiglia ma a pochi chilometri, però ho sentito che anche qui ci sono delle zone in cui i tifosi vogliono stare vicino la squadra e a contatto con i giocatori. Non nascondo che a Marsiglia mi sto riposando da tutto quello che ho vissuto a Napoli, dove venivo in continuazione fermato per strada dai tifosi. In Francia era tutto chiuso per la pandemia, non so se sarebbe cambiato qualcosa con i locali aperti, ma comunque ora per me vivere a Marsiglia è molto più facile.

Non nascondo che è veramente l’ideale per me ora, infatti a volte ho voglia di andare fuori a bere un caffè tranquillo e qui è possibile. Dopo 4 anni di Napoli invece dove i tifosi appena ti vedono ti assalgono, da una parte è anche bello l’affetto dei tifosi, però dopo un po’ è stancante tutto questo, ed è veramente molto pesante, a volte avevo anche bisogno di stare un po’ tranquillo, e Marsiglia ora mi questa tranquillità.