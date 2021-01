Marsiglia, la confessione di Villas-Boas: “Milik ci piace, vi dico come stanno le cose”

Quale futuro per Arkadiusz Milik?

L’attaccante di proprietà del Napoli fa gola a diversi club. Dato l’ormai logoro rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis ed il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il centravanti polacco potrebbe liberarsi a prezzo di saldo. Uno degli estimatori del classe 1994 è certamente André Villas-Boas. Nel dettaglio, il tecnico del Marsiglia ha ammesso il proprio interesse per il calciatore ventiseienne, specificando che non si tratterebbe della sola opzione che la dirigenza d’oltralpe starebbe vagliando. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore portoghese ex Chelsea e Zenit San Pietroburgo.

“Milik? Ci interessa, ma non ci sono discussioni avanzate con il Napoli o con il calciatore. Abbiamo molti problemi per quello che non siamo riusciti a fare nell’ultima finestra di mercato. Un attaccante è ciò che vorremmo assicurarci in questa sessione. Milik non è però l’unica opzione, forse è la più complicata, perché si tratta di un giocatore importante”, ha spiegato.

Milik, seguito anche da Juventus e Inter, è pronto a lasciare il Napoli già nel mese di gennaio per assicurarsi continuità e gol, così da non compromettere la propria partecipazione all’Europeo in programma il prossimo giugno. Seguiranno aggiornamenti…