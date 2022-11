Liverpool-Napoli, Spalletti: “Complimenti ai ragazzi. Fortuna nel sorteggio…”

Sconfitta ma primato nel gruppo A per il Napoli , che ad Anfield contro il Liverpool incassa il primo ko nei gironi di Champions League . Due a zero il risultato finale per la compagine di Klopp , in rete Salah e Nunez entrambi nella ripresa. Al termine del match, il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Complimenti ai ragazzi per aver tenuto la gara in equilibrio, creando occasioni, a viso aperto contro un colosso come il Liverpool qui ad Anfield. Poi se si vuole essere pignoli si analizzano gli ultimi 10 minuti ed i calciatori hanno visto che l'obiettivo era raggiunto a quel punto e forse hanno abbassato un po', fa parte del carattere, poteva succedere anche a loro ma hanno continuato a mille come sempre e quando me ne sono accorto ho provato a mettere forze fresche, ma se ti abbassi soffri di fisicità e diventa difficile sulle palle inattive con la loro statura. Sorteggio? A noi non frega niente di fortuna e sfortuna, noi siamo fortunatissimi a giocare queste partite, più cattiva la troviamo l'avversaria e più siamo contenti. E' incredibile stare qui a sentire un pubblico come questo in uno spettacolo del genere ed in una lotta così a viso aperto. Conterà il livello di calcio che metteremo, quello, non la fortuna!".