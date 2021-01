Juventus-Napoli, l’agente di Insigne: “Lorenzo legato a città e club, ma riceve insulti. CR7 inguardabile contro l’Inter…”

Juventus e Napoli scaldano i motori in vista del match di Supercoppa Italiana di mercoledì sera.

Lorenzo arriverà pronto per la Supercoppa. Se il suo centesimo gol arriverà contro i bianconeri, si deve tenere la maglia

Ad accendere la sfida tra le compagini di Andrea Pirlo e Rino Gattuso, l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, durante un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, nel corso della quale ha esaltato le doti del suo assistito, lanciando anche una frecciatina al numero 7 della Juventus, reduce da una prestazione anonima nel big match di San Siro perso dai bianconeri contro l’Inter.

VIDEO Inter-Juventus, bianconeri dominati e aggancio al Milan in vetta: Vidal, che festa negli spogliatoi con Hakimi e Lautaro

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal procuratore del fantasista partenopeo

“Insigne è esagerato anche nell’attaccamento che dimostra a compagni e città, e non sempre viene ripagato. Sente così tanto una sconfitta che perde sia come capitano che come tifoso. Non è possibile chiedere a Lorenzo di non sentirsi troppo napoletano. E’ da anni che riceve insulti, per questo non sente così tanto la pressione. Mi arrabbio più io per lui: tutti possono avere dei momenti negativi”. E sul big match di San Siro, Inter-Juventus ha detto – “Cristiano Ronaldo è stato inguardabile, se Insigne avesse giocato così lo avrebbero massacrato. Questo perché a Napoli ci sono alcuni giornalai, senza offesa per gli edicolanti. Ringrazio Roberto Mancini, le sue parole hanno fatto bene a Lorenzo ed all’ambiente”. L’agente ripercorre poi il momento dell’assist del capitano del Napoli, sul gol de momentaneo 3-0 siglato da Lozano, contro la Fiorentina – “Mio figlio ha urlato alla tv: ‘Prenditi il fallo!’ Lorenzo ha deciso di fare Insigne ed ha fatto quello che abbiamo ammirato. Sono rimasto impressionato, gli ho mandato un messaggio. Cosa gli ho detto? Resta tra noi. Sono emozioni bellissime” – queste le parole di Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.