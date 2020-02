Inter-Napoli, Manolas: “Dopo il Lecce ci serviva una vittoria, sappiamo soffrire”

Il Napoli espugna San Siro.

In occasione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Napoli, che si sono affrontati per cerca di ottenere una vittoria importante in vista della gara di ritorno: a trionfare sono stati gli azzurri che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Fabian Ruiz.

Al termine del match il difensore del Napoli, Kostas Manolas, è intervenuto ai microfoni della Rai commentando così la vittoria ottenuta: “Dopo una sconfitta pesante contro il Lecce abbiamo vinto contro una grande squadra che sta lottando per lo Scudetto. Noi stiamo lavorando bene durante la settimana per migliorare la fase difensiva, contro le piccole subiamo troppo e poi cala la concentrazione. Contro il Lecce abbiamo preso tre gol e subito tanti tiri in porta, questa è una squadra che sa soffrire e oggi l’abbiamo dimostrato. L’Inter è una grande squadra e verrà al San Paolo per fare la partita e vincerla, dovremo entrare in campo con lo stesso atteggiamento di questa sera“.