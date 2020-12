Inter-Napoli, la sentenza di Luca Toni: “Rosso ad Insigne esagerato, io sto con Gattuso. Conte da scudetto? La penso così”

Nella partita valida per la dodicesima giornata di Serie A disputata a San Siro tra Inter e Napoli non sono di certo mancate le polemiche per diversi episodi arbitrali che hanno finito inevitabilmente per condizionare l’epilogo del match.

L’espulsione rimediata da Lorenzo Insigne per via di un espressione colorita rivolta al direttore di gara in occasione della concessione del penalty che ha deciso il match in favore dei nerazzurri, ha scatenato vibranti proteste in casa partenopea. L’ex bomber di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco, Luca Toni, intervenuto ai microfoni di ‘Rai 2′ nel corso del format di approfondimento sportivo“90° Minuto”, ha detto la sua in merito al controverso episodio.

“Secondo me è esagerato, non bisogna mai offendere gli arbitri, ma ci vuole anche buon senso. Gattuso ha ragione, perché in Italia non succede sempre di vedere espulsioni così, ma un conto è se vai faccia a faccia con l’arbitro, ma se l’ha detto mentre andava via, con un rigore che consideri dubbio, poteva evitare”.

L’ex campione del mondo si è poi soffermato sulla lotta per lo scudetto: “Sta venendo fuori il Conte da campionato, stasera è stato fortunato, ma sta andando forte e se comincia a vincere anche queste partite giocando male non credo che l’Inter resterà seconda ancora a lungo. A meno che il Milan non intervenga a gennaio sul mercato io vedo la squadra nerazzurra favorita”.