Inter, l’ex patron Moratti: Agnelli-Conte? Non ho mai mandato a quel paese un tecnico della Juventus. De Laurentiis e Gattuso…”

L’intervista all’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti.

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, ha parlato dei temi caldi del campionato di Serie A, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della quale si è parlato anche del rapporto presidente-allenatore, toccando nello specifico anche la questione partenopea con protagonisti De Laurentiis e Gattuso. Di seguito le parole del settantaseienne imprenditore.

“Per un presidente, valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra”.

Da ex presidente dell’Inter, fortemente legato ai colori nerazzurri, Massimo Moratti ha poi detto la sua in merito alla lite Agnelli–Conte, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, glissando anche su un suo possibile ritorno nel calcio.

“Tra Conte e Agnelli è una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus. Comprare il Napoli? È sempre stato nelle mie simpatie. C’è stato antagonismo, nel tempo, ma non mi permetto di interferire in una situazione del genere. Ritorno all’Inter? No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.