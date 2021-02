Genoa-Napoli, Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid: nuovo ciclo di tamponi per gli azzurri, ecco l’esito

Nella giornata di ieri, due calciatori del Napoli sono risultati positivi al Covid-19.

Stiamo parlando di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. A seguito della riscontrata positività, tutto il gruppo-squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi nella notte. Tutti negativi. Lo ha fatto sapere il club partenopeo attraverso un tweet, rendendo noto l’esito dei test molecolari effettuati.

Via libera, dunque: il match in programma questa sera alle ore 20.45 contro il Genoa di Davide Ballardini allo Stadio “Luigi Ferraris” si giocherà. Gli azzurri si trovano già a in Liguria da ieri sera.