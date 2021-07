Gattuso chiaro: “Non devo per forza allenare. La chiarezza prima di tutto”

Le parole scottanti dell'ex centrocampista del Milan

Gennaro Gattuso sta vivendo dei mesi turbolenti. Dopo la buona stagione con il Napoli , il cattivo rapporto con Aurelio De Laurentiis li ha portati a separarsi, con il campione del mondo del 2006, che si è messo sul mercato alla ricerca di una nuova panchina. L'ex centrocampista rossonero aveva trovato come progetto interessante la Fiorentina , che però una volta firmato il contratto non avrebbe accolto tutte le richieste di Gattuso.

La via della risoluzione contrattuale è stata la più rapida, con l'ex allenatore del Palermo che si è nuovamente trovato senza panchina. Nell'edizione odierna de LaRepubblica, il tecnico calabrese ha rilasciato delle dichiarazioni, molto chiare, riguardanti il suo futuro. Gattuso ha affermato che per allenare dovrà trovare un progetto valido e accattivante e fino a quando questo non avverrà potrà restare senza panchina: "Non ho la smania di una panchina a tutti i costi. Ne devo essere convinto. Per ora guardo partite, studio e aspetto. Non mi pento assolutamente di niente: posso permettermi il lusso della verità".