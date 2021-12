Ex Palermo, Stellone: “Insigne-Toronto? Scelta non calcistica. Il Napoli perde ma…”

L'ex tecnico che portò i rosanero a disputare una finale play-off in Serie B si è soffermato sul rendimento del suo ex Napoli in Serie A ma non solo...

L'ex tecnico del Palermo Roberto Stellone è stato intervistato dai microfoni di ItalSportPress, concentrandosi principalmente sulla stagione del Napoli, sua storica squadra da calciatore in cui è stato l'ariete della formazione dal 1999 al 2003: "Come spiego il calo del Napoli? Gli infortuni hanno influito senza ombra di dubbio. Senza Oshimen e Koulibaly, oltre a Anguissa, è difficile mantenere un ritmo da rullo compressore. La sconfitta contro lo Spezia? Le statistiche della partita dicono che il Napoli ha perso, pur non subendo nemmeno un tiro in porta. Contro il Milan, per esempio, abbiamo assistito a un Napoli in salute. Per me possono tornare in corsa per lo scudetto, insieme a Inter e Milan. Se Juventus-Napoli sarà decisiva? No, però rispetto all’andata la Juve parte più avvantaggiata del Napoli, perché è più in crescita. Sicuramente i bianconeri devono vincere, per rimanere ancorati al treno Champions".