Coppa Italia, Napoli-Empoli: allerta Coronavirus, l’Asl pone in isolamento 5 tesserati del club toscano. I dettagli

Tutto pronto per Napoli-Empoli.

Alle ore 17.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, la compagine campana allenata da Rino Gattuso, tra l’altro ultima vincitrice della coppa nazionale, sfiderà i toscani del tecnico Alessio Dionisi per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca che in caso di parità dopo i 90′ regolamentari, prevederà i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente del match, sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida Roma–Spezia.

Ma nelle ultime ore è emersa la notizia di un caso Covid-19 che potrebbe complicare i piani della squadra toscana in vista della gara in programma questo pomeriggio. Sul volo da Lampedusa a Bologna del 4 gennaio è risultato un passeggero positivo e l’ASL ha fatto sapere al club azzurro che i contatti stretti (dovrebbero essere tre giocatori, l’allenatore e un membro dello staff) dovranno rimanere in isolamento in hotel (i cui dieci giorni termineranno domani). A breve ci sarà un comunicato dell’Empoli per far chiarezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.All. Gattuso.

EMPOLI: in attesa di comunicazione.