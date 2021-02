Coppa Italia, Napoli-Atalanta: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Tutto pronto per Napoli-Atalanta.

Dopo Inter-Juventus, prima semifinale di andata della Coppa Italia che ha visto i bianconeri trionfare a San Siro per 2-1, oggi tocca a Gattuso e Gasperini, che si scontreranno alle 20.45 allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’. La gara, sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai che ha acquisito i diritti della competizione e sarà visibile in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara tutto sommato equa, con un leggerissimo vantaggio in favore deo padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 16,65 e il segno 2 a 1.70. Il segno X, invece, è offerto a 3.30.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ancora al centro delle grandi polemiche per il suo futuro, dovrebbe optare per un 4-3-3 molto offensivo. Assenti solo Mertens e Fabian Ruiz. Osimhen invece torna a disposizione dalla panchina. A formare il tridente, con tutta probabilità, saranno Politano, Lozano e Insigne.

Gian Piero Gasperini, invece, ritrova Romero al centro della difesa dopo la falsa positività al Coronavirus, ma dovrà fare ancora a meno di Hateboe. Il tecnico dell’Atalanta, dovrebbe schierare i suoi, con un 3-4-1-2, che vedrà Ilicic e Zapata protagonisti dell’attacco.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.