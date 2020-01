Calciomercato Napoli, preso Petagna dalla SPAL: arriverà a giugno, i dettagli della trattativa

Il Napoli chiude un colpo per il futuro.

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio (che è valsa il passaggio in semifinale) e con la Juventus in occasione dell’ultima giornata di Serie A, gli azzurri sembrano aver avviato un percorso di ripresa con l’obiettivo di risalire la classifica e non terminare la stagione in modo fallimentare. L’arrivo di Rino Gattuso, che ha sostituito Carlo Ancelotti, ha portato ad una nuova mentalità e ad un nuovo sistema di gioco, che ha portato i dirigenti del club partenopeo ad acquistare giocatori importanti per il 4-3-3: a Napoli sono infatti arrivati Stanislav Lobotka e Diego Demme che fin da subito hanno trovato un posto da titolare a discapito di Allan e un Fabian Ruiz decisamente sotto tono in questo momento della stagione.

Napoli-Juventus, Gattuso: “Visto atteggiamenti sbagliati, serve pedalare. Tifosi? Riporteremo entusiasmo”

Oltre che per il presente il club azzurro, durante questa sessione di calciomercato invernale, ha lavorato anche per il futuro piazzando un colpo molto importante: si tratta di Andrea Petagna, che dal suo trasferimento alla SPAL ha iniziato un percorso di crescita incrementale e che nella prima metà di stagione ha realizzato otto reti. Il Napoli ha acquistato il suo cartellino a titolo definitivo per una cifra pari a 17 milioni più 3 di bonus, ma resterà in Emilia fino al termine della stagione attuale. Nella giornata odierna il giocatore ha svolto le consuete visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2024 con opzione al 2025 a 1,8 milioni di euro a stagione.

Poco fa è arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli, che ha confermato la buona riuscita dell’operazione: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giungo 2020“.