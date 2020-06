Calciomercato Napoli, Mertens verso il rinnovo: ecco i dettagli del nuovo accordo

Quale futuro per Dries Mertens?

Il contratto che lega attualmente il calciatore belga al Napoli, si sa, è in scadenza. Per questo motivo, diverse società – l’Inter di Antonio Conte in primis – nei mesi scorsi aveva messo nel mirino proprio il numero 14 di Gennaro Gattuso, monitorando costantemente l’evolversi della situazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da SkySport, l’ex PSV ed il club partenopeo avrebbero raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto fino al 2022, con un’opzione fino al 2023. “Siamo allo scambio dei documenti”, scrive Gianlucadimarzio.com.

Nel dettaglio, l’esterno offensivo classe 1987 firmerà con ogni probabilità un contratto biennale (con opzione per un altro anno) da quattro milioni a stagione più bonus (l’ingaggio stagionale sfiorerà i cinque milioni). Ma non solo; Mertens – infatti – potrebbe restare in società anche dopo la nuova scadenza (2022 o 2023), appendendo così gli scarpini al chiodo e concludendo la sua carriera proprio in quel di Napoli. Nelle prossime ore è attesa la firma del giocatore e l’ufficialità del nuovo accordo.

Inter, Ausilio scopre le carte: “Tutto sul futuro di Icardi, Nainggolan ritornerà. Cavani e Mertens? Ecco la verità. Vidal e Tonali…”