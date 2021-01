Calciomercato Napoli, Llorente ai saluti: “Città fantastica, non mi scorderò mai di questa avventura”

Fernando Llorente in questa sessione di mercato ha lasciato il Napoli per approdare all’Udinese.

Napoli, Cagni senza filtri: “De Laurentiis scredita Gattuso, non puoi vincere se non hai leader in campo”

Il giocatore spagnolo era tornato in Italia per essere un’alternativa offensiva per la società partenopea, ma non è riuscito a ritagliarsi mai lo spazio sperato. Con la squadra del patron De Laurentis ha collezionato appena 20 presenze, segnando in 3 occasioni.

Nonostante l’avventura non sia stata indimenticabile, Llorente ha voluto dedicare sui social un saluto molto sentito a tutti i tifosi napoletani: “E’ arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda passà ‘a nuttat”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte … cià uagliù !”

Maradona, spunta nuova figlia nata nel suo primo anno a Napoli: “Sono stata riconosciuta da lui”

Per il giocatore classe ’85 l’avventura in Italia continuerà all’Udinese dove sarà chiamato a portare l’esperienza e i gol che finora sono mancati alla compagine friulana.