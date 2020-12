Calciomercato Napoli, ipotesi Atletico Madrid per Milik: cifre e dettagli. De Laurentiis…

Protagonista indiscusso dell’imminente sessione invernale di calciomercato non può che essere Arkadiusz Milik.

Da perno fondamentale del reparto offensivo del Napoli targato prima Maurizio Sarri, poi Carlo Ancelotti ed ora Rino Gattuso, il centravanti polacco è stato messo fuori rosa nella stagione sportiva 2020-2021.

I motivi dell’esclusione di un giocatore del calibro di Milik, che ha messo a segno in quattro stagioni agonistiche ben 41 reti, restano legati al fatto che il contratto di quest’ultimo è in scadenza. ADL non ha avuto dubbi su come gestire il calciatore nel suo possibile ultimo anno con la maglia partenopea. Di certo non manca la voglia di riscatto da parte di Arek, il cui obiettivo resta quello di staccare un biglietto, insieme alla sua Polonia, direzione Europeo 2021.

Il futuro dell’attaccante classe 1994 è ancora incerto, ma sono tanti i club che proveranno ad avvalersi della sua qualità e delle sue prestazioni. In estate, il calciatore originario di Tychy sembrava aver trovato un accordo con la Roma di Paulo Fonseca che era alla ricerca di un vice Dzeko. Anche la Juventus di Andrea Pirlo ha dimostrato di essere interessata ad Arkadiusz Milik. Ma ad oggi – secondo quanto riportato dai media spagnoli – la favorita per la conclusione dell’affare sembra essere l’Atletico Madrid. La compagine guidata dal Cholo Simeone è infatti alla ricerca di un bomber per sostituire Diego Costa che ha recentemente preso la decisione di rescindere il contratto con i Colchoneros per motivi personali.

Intanto, Milik ha un contratto che lo lega agli azzurri fino al 30 giugno 2021. Aurelio De Laurentiis ha incontrato prima di Natale i rappresentanti dell’ex Ajax, annunciando loro che il prezzo del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Tuttavia, è chiaro che a causa dell’imminente scadenza del contratto, l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti…