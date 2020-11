Calciomercato Inter, occasione Milik a gennaio: Eriksen e Nainggolan fanno gola al Napoli. La situazione

E’ già tempo di calciomercato.

Nonostante l’ultima sessione di trasferimenti si sia chiusa da poco, diversi club stanno cominciando già ad attuare i primi bilanci di questo inizio di stagione. Così come molte altre compagini, anche l’Inter sta gradualmente facendo le sue valutazioni, per un progetto che certamente rimane ambizioso e con il pallino della vittoria. Per non dare ulteriore seguito a questo periodo di risultati negativi, la dirigenza del patron Zhang starebbe pensando ad un innesto per il proprio reparto offensivo. Il nome è quello di Arek Milik, attaccante polacco in uscita dal Napoli ed in cerca di una nuova avventura dopo i malumori avuti negli scorsi mesi proprio con la società partenopea.

Il centravanti classe ’94 potrebbe essere al centro di una trattativa di mercato che andrebbe a coinvolgere pedine ormai in esubero all’interno della rosa nerazzurra. Per convincere il club di De Laurentis a far partire Milik, Marotta e Ausilio starebbero pensando di mettere sul tavolo – oltre che un conguaglio economico – anche i cartellini di Eriksen e Nainggolan, ormai quasi del tutto fuori dai progetti tecnici di Antonio Conte. Le operazioni – per una risoluzione economica maggiormente favorevole ad entrambe le parti – potrebbero essere separate, visto anche la scadenza del contratto del bomber polacco che recita giugno 2021 e che il Napoli non sarebbe per nulla intenzionato a rinnovare. Qualora si dovesse trovare l’incastro giusto, la buona riuscita di questo clamoroso scambio potrebbe essere più che una semplice suggestione, che andrebbe inoltre a cambiare in maniera decisa gli equilibri tecnici e tattici della Serie A.

