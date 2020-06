Calciomercato Napoli, il futuro di Ospina: “A fine stagione tireremo le somme”

Il futuro di David Ospina.

Dopo aver vestito per quattro anni la maglia dell’Arsenal, il portiere colombiano ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della sua avventura da professionista trasferendosi al Napoli, dove in due anni ha collezionato soltanto 28 presenze dal momento che è stato sempre in ballottaggio con il giovane Alex Meret, considerato da Carlo Ancelotti e Rino Gattuso come il portiere titolare dei partenopei.

Napoli, Ospina: “Non vediamo l’ora di tornare in campo, la Coppa Italia è una grande opportunità”

Dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, il Napoli tornerà in campo il 13 giugno per affrontare l’Inter, in quella che sarà la semifinale di ritorno della Coppa Italia e dunque gara fondamentale per accedere alla finale. In attesa del match Ospina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Blu Radio, affrontando la tematica del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho un contratto, ci sono situazioni da chiarire, ma per ora cerco di fare le cose per bene, approfittando delle opportunità. Vedremo cosa accadrà alla fine della stagione e tireremo le somme. Tornare all’Atletico Nacional? Questo è un obiettivo che vorrei perseguire, arriverà quel momento di ritornare, ma ora ho un contratto con il Napoli”.

Ospina ha poi espresso la sua opinione in merito alla possibile permanenza di James Rodriguez, suo connazionale e nel mirino del Napoli durante la passata sessione estiva di calciomercato, al Real Madrid: “Ho un’ottimo rapporto con lui, ma penso che sia un giocatore maturo, che sa cosa vuole e prenderà la decisione migliore per la sua carriera“.

Infine, il portiere classe ’88 ha espresso il desiderio di conquistare la Copa America, dal momento che la prossima edizione (che si giocherà nel 2021) avrà luogo proprio tra la Colombia e l’Argentina: “Dobbiamo renderci conto che possiamo dare questa gioia al nostro Paese e a noi stessi, questo deve essere l’obiettivo“.