Cagliari-Napoli, Demme: “Giochiamo tutti insieme. Barcellona? Prima pensiamo al Brescia”

Il Napoli torna a vincere.

Sul campo della Sardegna Arena è andata in scena la sfida tra il Cagliari e il Napoli, che si sono affrontati in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A: a trionfare sono stati gli azzurri, che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Dries Mertens.

Al termine del match il centrocampista del Napoli, Diego Demme, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Siamo molto contenti per la vittoria, adesso abbiamo 33 punti. Vogliamo fare i 40 punti, poi vedremo cosa fare, se riusciremo ad arrivare in Europa. Barcellona? No, pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona. Qui era una partita difficile, il Cagliari è una buona squadra. Ma noi ora giochiamo sempre tutti insieme, anche in fase difensiva, continuiamo così. Se siamo un po’ più squadra? Sì, credo di sì“.