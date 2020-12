Cagliari, Marko Rog si opera al crociato: la carezza del Napoli e il messaggio social…

Brutta tegola per Eusebio Di Francesco.

Il Cagliari dovrà fare a meno di Marko Rog fino al termine della stagione corrente. Il centrocampista croato, costretto ai box, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’ex Napoli si opererà nella giornata di oggi e i tempi di recupero sono di circa sei mesi. L’intervento verrà eseguito dal professor Christian Fink, lo stesso che ha operato Leonardo Pavoletti, Merih Demiral e Nicolò Zaniolo, presso la clinica ‘Hochrum’ di Innsbruck.

“Forza Marko, ti aspettiamo presto in campo”, il messaggio del club partenopeo per il suo ex giocare. Di seguito, il post in questione.