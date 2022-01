Bologna-Napoli, Spalletti: “Le altre corrono, tanti punti persi. Assenze un problema”

Le parole del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida esterna vinta per 2-0 contro il Bologna

Mi arrabbio quando non facciamo bene quello che sappiamo fare.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti, intervistato nel post di Bologna-Napoli ai microfoni di DAZN. Il tecnico della compagine partenopea ha analizzato con lucidità e franchezza lo 0-2 maturato al termine della sfida del 'Dall'Ara', con la formazione azzurra comunque rimaneggiata a causa delle diverse assenze ma che ha recuperato giocatori importanti come Lozano e Osimhen. È stato proprio il messicano a regalare i tre punti all'ex tecnico di Roma e Inter, con la sua doppietta personale che ha messo già nella prima metà di gara la strada in salita per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Spalletti: "Noi dobbiamo giocare bene a pallone, non siamo una squadra che può difendersi a oltranza, fisicamente, sulle palle buttate in area. I palloni vanno tenuti, riorganizzando ogni volta le azioni e il possesso. Abbiamo lasciato punti per strada difficili da ritrovare. Avevamo tante assenze, è vero, ma c'erano partite che si potevano anche non perdere e quelle davanti vanno forte".

"Dobbiamo arrivare nelle prime quattro e la qualità per farlo l'abbiamo, però perdere il nostro gioco a volte è un problema. Il finale dovevamo gestirlo meglio, siamo stati in difficoltà nonostante ci fossero le situazioni per avvantaggiarci. Quando la squadra capisce la strada da percorrere ha delle caratteristiche ben precise e un suo perché, però ogni tanto perdiamo quel filo e diventiamo troppo molli, troppo banali per la maglia che vestiamo e per la città che rappresentiamo. Abbiamo il dovere di fare bene il nostro lavoro. Saremo felici quando renderemo felici quelli che ci vogliono bene. Solo allora diventiamo importanti, altrimenti siamo persone qualunque".

Infine, il tecnico ha parlato anche in conferenza stampa, sottolineando l'importanza del ritorno di un giocatore estremamente decisivo per i partenopei come Osimhen:"Osimhen? È scivolato troppe volte, ma ha fatto bene d è stato fondamentale averlo ritrovato, così come aver recuperato Fabian Ruiz, che fa la differenza. Sono calciatori forti, che ci possono permettere di entrare nelle prime quattro, giocatori di spessore che ci fanno reggere l'urto anche in partite difficili".