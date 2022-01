Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens falso nueve, riecco Osimhen…

Il Napoli prova a rialzarsi dopo il pesante ko in Coppa Italia rimediato contro la Fiorentina. La squadra di Spalletti fa visita al Bologna nel match valevole per la 22ª giornata di Serie A. Spalletti lancia Mertens dal 1', Osimhen in panchina

Arrivano le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli, match delle 18.30 valido per la 22ª giornata di Serie A: riecco Victor Osimhen, alla sua prima convocazione dopo l'infortunio rimediato nella gara contro l'Inter. Il nigeriano partirà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Al suo posto Mertens agirà da falso nueve, supportato da Elmas, Zielinski e Lozano. Il Bologna di Mihajlovic, in difficoltà per i tanti casi Covid-19 in squadra, è reduce dalla sconfitta in Sardegna contro il Cagliari.