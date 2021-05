Serie B, Monza-Cittadella: la diretta live della semifinale playoff dell'”U-Power Stadium”

Al via il match di ritorno del playoff di Serie B dell’“U-Power Stadium”.

Alle 20.45 va in scena la gara di ritorno della semifinale playoff tra Monza e Cittadella. Si riparte dal 3-0 del match d’andata in favore della compagine veneta del tecnico Venturato: Brocchi e i suoi, per sperare al passaggio alla finalissima, dovranno vincere la sfida dell’ “U-Power Stadium” con almeno 3 gol di scarto, in caso di 3-0 per il Monza, i lombardi staccherebbero il pass verso la finale, dato il loro miglior piazzamento durante la regular season. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

E’ intanto terminata 1-1 l’altra semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma allo Stadio “Via Del Mare” tra Lecce e Venezia. La compagine veneta, allenata dal tecnico Paolo Zanetti , si aggiudica quindi l’accesso alla finalissima, dopo aver vinto il match di andata allo Stadio “Pier Luigi Penzo” per 1-0. Gli arancioneroverdi attenderanno quindi il verdetto di questa sera dell'”U-Power Stadium”, per conoscere il loro prossimo avversario. In palio l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

COSI’ IN CAMPO ALL’“U-POWER STADIUM”

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, Balotelli, Dani Mota. Allenatore: Brocchi

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; D’Urso, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato

LIVE MATCH

Monza-Cittadella 0-0 (ore 20.45)