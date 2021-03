Serie B, Frosinone-Monza: out Balotelli e Boateng, Brocchi punta su Gytkjaer. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match Frosinone-Monza.

Alle 17.00, andrà in scena il match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B, Frosinone–Monza. La compagine del tecnico Alessandro Nesta non vince da sei partite casalinghe in Serie B (4 pareggi, 2 sconfitte). Solo nel 2011 è rimasto più tempo senza successi interni (9 volte). Il brianzoli hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei trasferte del campionato cadetto, subendo solamente due gol. Da Natale in avanti, la formazione di Cristian Brocchi è la squadra che ha subito meno reti fuori casa (solamente 2). Dato non esaltante per il Monza, riguarda le reti realizzate nelle ultime nove giornate. La formazione brianzola, infatti, ha messo a segno soltanto 8 gol nelle ultime nove gare di Serie B, le metà delle reti realizzate nelle precedenti sei partite di campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Szyminski, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Vitale L.; Novakovich, Iemmello.

a disposizione: Iacobucci, Vettorel, Millico, Ariaudo, D’Elia, Carraro, Tribuzzi, Vitale M., Ciano, Zampano, Brignola, Parzyszek.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Armellino, Scozzarella, Barillà; D’Alessandro, Gytkjaer, Diaw.

a disposizione: Lamanna, Sommariva, Anastasio, Barberis, D’Errico, Frattesi, Bettella, Scaglia, Maric, Ricci, Colpani, Sampirisi.