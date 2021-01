Serie B, 20a giornata: il Chievo si sbarazza del Pescara ed è terzo, pari tra SPAL e Monza. Risultati e classifica

Ventesima giornata di Serie B.

Nel pomeriggio domenicale si sono disputate due delle tre gare in programma. È arrivata l’importante vittoria del Chievo che si è sbarazzato agilmente del Pescara (3-1) grazie alle reti messe a segno da Palmiero, Mogos e De Luca. Uno dei match più interessanti dell’attuale turno è stato senza dubbio quella tra SPAL e Monza conclusosi 1-1 grazie alle reti siglate nel corso del primo tempo da Gytkjaer per i brianzoli e di Valoti per gli estensi.