Napoli, la pazza idea di Boateng: ”Messi al club partenopeo con la 10 di Maradona”

La pazza idea di Kevin Prince Boateng.

L’attaccante ghanese del Monza (nel pomeriggio vittorioso 2-0 a Venezia) ha rilasciato un’interessante intervista ai microdoni di ESPN. L’ex Milan ha le idee chiare in merito al futuro di Lionel Messi che non sembra troppo gioioso di continuare a indossare la maglia del Barcellona.

“Messi finirà il suo contratto con il Barcellona, ma quanto sarebbe fantastico se chiamasse il Napoli e dicesse ‘Vengo’?. Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorarla venendo a giocare un anno o due anni al Napoli, senza pensare a soldi o altro, solo facendo una scelta di cuore. Sarebbe come un film. Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente sarebbe così felice da mangiarselo vivo. Vorrei essere Messi per chiamare il presidente del Napoli e dirglielo. Che storia sarebbe, non solo per il calcio, ma per tutto il mondo. Messi è sempre due o tre passi avanti, tutto il tempo. Questo è ciò che lo rende incredibile: la sua mente, la sua intelligenza, sapere dove passare, con il giusto ritmo, con il piede giusto”.