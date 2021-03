Monza-Venezia, Brocchi: “Approccio sbagliato, i ragazzi non hanno capito una cosa. Momento difficile, ecco cosa chiedo”

Le parole del tecnico della formazione brianzola, dopo il ko dell’“U-Power Stadium”.

A margine della brutta sconfitta rimediata contro il Venezia, uno scuro Cristian Brocchi, ha analizzato in conferenza stampa, il ko e la prestazione nella gara contro i lagunari. Di seguito le parole dell’allenatore del Monza.

“Abbiamo sbagliato l’approccio, i ragazzi non hanno eseguito quello che era stato chiesto, una partita aggressiva sin dall’inizio con energia. Presi due gol evitabili a difesa schierata, poi per loro è diventato facile, si chiudevano e ripartivano. La cosa che deve essere chiara a tutti è che bisogna entrare dal primo secondo con la voglia, l’attenzione e aggressività giusta; qui non c’entra il discorso tecnico-tattico. Abbiamo vinto solo due partite quando abbiamo preso gol, un dato su cui bisogna lavorare da squadra ed avere una reazione. Nel secondo tempo ho cercato coi cambi di dare più imprevedibilità in avanti, per certi versi ci stava riuscendo anche bene ma poi il loro rigore e i tanti spazi concessi non ci han permesso di provare la rimonta. È un momento difficile ma chiediamo positività da parte di tutti, sono io il primo ad essere arrabbiato ma non bisogna farne una tragedia. Ci sono ancora otto partite”.