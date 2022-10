Monza, tra i feriti del centro commerciale di Assago è presente anche Pablo Marì

“Cinque persone sono rimaste ferite in un’aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Un uomo di 46 anni, che avrebbe disturbi psichici, è stato fermato dalle Forze dell’ordine. I feriti, di cui tre sono in condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sarebbero stati colpiti da un’arma bianca: si parla di lesioni da armi da taglio.Tra di loro c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Al momento, non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma – secondo quanto riferito dagli investigatori – allo stato si esclude un atto terroristico. Quattro pazienti sono valutati sul posto dal personale di Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza. Un quinto paziente sarebbe invece in condizioni meno gravi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze”.