Monza, Stroppa si presenta: “Obiettivo Serie A”. E spunta un test con la Juventus

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo allenatore del Monza: l’obiettivo del club brianzolo è quello di tornare in Serie A

"Torno in un posto a me caro: spero di dimostrare di meritare fiducia con il bel gioco e ottenere i risultati che vogliamo". Parola di Giovanni Stroppa. Diversi sono stati i temi trattati dal nuovo allenatore del Monza, presentato nella giornata di oggi in conferenza stampa: dalla scelta di accettare la corte di Adriano Galliani, agli obiettivi della compagine brianzola. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"A Monza è come essere in famiglia. Sembra tutto molto semplice: tornare a casa, ritrovare dirigenti che hanno fatto parte della mia vita sportiva per tanti anni, avere a disposizione una squadra come il Monza, eppure non lo sarà, per questo sicuro che tutto ciò mi aiuterà ad essere concentrato al cento per cento in questo progetto. Un ringraziamento particolare a Berlusconi, Galliani e Antonelli che mi hanno scelto: mi hanno spiegato che sono stato scelto per quello che ho dimostrato. La scelta non è stata semplice, ma ci sono tutte le componenti per far bene", ha spiegato.

"Come sarà il Monza? Combattivo, aggressivo, volenteroso. Voglio vedere questi ragazzi dal vivo, poi vedremo come migliorare questa rosa anche in base alle caratteristiche che chiedo per i miei giocatori. Porterò la mia idea di gioco. Galliani ha detto che sono stato scelto per quello che ho dimostrato. Obiettivo Serie A? Non potremo fare altro che inseguire la promozione. Sappiamo il campionato che ci aspetterà. Molti lo descrivono come una A2, non sarà semplice. Abbiamo l’esperienza e le capacità per poter andare dritti per la nostra strada. Non so se sarà un percorso netto, la Serie B è sempre difficile. La squadra qui è competitiva, è arrivata terza lo scorso anno: miglioreremo. La capacità di farlo sta nella mentalità".

Intanto, prima dell'inizio del nuovo campionato di Serie B, il Monza potrebbe affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il test amichevole potrebbe andare in scena il prossimo 31 luglio all'U-Power Stadium.