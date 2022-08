Monza, Stroppa: “Napoli tra le migliori del campionato, uscirò soddisfatto se…”

Monza alla ricerca dei primi punti in Serie A, dopo la deludente sconfitta maturata in casa all'esordio contro il Torino. La compagine brianzola sarà impegnata nella delicata trasferta di Napoli, con gli azzurri reduci dalla super prestazione contro il Verona. Alla vigilia del match del "Maradona", in programma domani 21 agosto alle 18:30, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: