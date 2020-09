Monza-SPAL, Brocchi: “Prestazione ottima, peccato non aver vinto. Boateng? Ho la mia idea”

Nel pomeriggio si è aperta la nuova stagione di Serie B che ha visto il ritorno del Monza che non è andato oltre lo 0-0 nella sfida contro la SPAL.

I brianzoli hanno avuto l’opportunità di portare a casa i primi tre punti del campionato, ma un calcio di rigore sbagliato da Gytkjaer che non è riuscito a trasformare il tiro dagli undici metri. Il tecnico dei biancorossi, Cristian Brocchi, al sito ufficiale al termine del match contro gli spallini, ha analizzato il match giocato dai suoi che non sono andati oltre il pari.

“Peccato, vincere sarebbe stato bellissimo. I ragazzi hanno giocato un’ottima partita in entrambe le fasi, hanno messo un grande grande personalità e voglia di lottare. Una grande partita contro una squadra che arriva dalla serie A. Il Monza ha superato alla grande questa prova, peccato non averla vinta. Sarà una gara importante, come lo sono tutte. La mentalità deve essere quella di giocare sempre con un unico obiettivo. Boateng? Siamo felici per l’arrivo di Prince, è un ragazzo di qualità e personalità. È la ciliegina sulla torta di questo grande mercato della società. Abbiamo un blocco importante, ma molti ragazzi si devono ancora conoscere. Ci sarà da lavorare, ma oggi contro la SPAL abbiamo fatto una grande partita ed avremmo meritato di vincere”.