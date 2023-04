Monza, Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato da questa mattina al San Raffaele. Il presidente del Monza, giunto in ospedale con un affanno respiratorio, si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. La situazione dell'ex Premier, secondo quanto riferisce l’Ansa, al momento sarebbe stabile. E' stato sottoposto ad una tac, in attesa di altri accertamenti. Si tratta di un ennesimo ricovero, con il patron del club brianzolo che era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Seguiranno aggiornamenti…