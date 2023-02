Monza-Sampdoria, Palladino: “Nostro scudetto la salvezza. Ho attaccanti importanti”

Le parole del tecnico del Monza, Raffaele Palladino

Parola a Raffaele Palladino. L'allenatore del Monza, in seguito al pareggio casalingo rimediato contro la Sampdoria di Dejan Stankovic in extremis, ha parlato ai microfoni di Sky, approfondendo diversi temi interessanti riguardanti la formazione brianzola. Di seguito le parole dell'ex giocatore di Genoa, Crotone e Juventus:

"Confermo quello detto in conferenza, è stato più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juventus. In serie A non c'è niente di scontato, ci sono allenatori bravi e difficoltà in ogni partita. Sapevamo di affrontare una squadra vogliosa di fare punti, ci hanno messo in difficoltà accettando tutti i duelli. Grane merito alla Samp, voglio fare i miei complimenti ai blucerchiati e a mister Stankovic, ma noi siamo stati bravi a rimanere in partita. Non abbiamo mollato, questa squadra ha grande cuore e non molla mai niente fino all'ultimo secondo. È un punto d'oro che vale come una vittoria".

Il tridente Mota-Caprari-Petagna?

"Abbiamo avuto un tridente un po' atipico rispetto alla altre partite, io ho un parco attaccanti importante. Ho visto un grande Petagna, è una soluzione che possiamo riproporre perché hanno fatto un'ottima prestazione. Sono soddisfatto".

In casa fate più fatica rispetto alle gare in trasferta

"Credo che sia solo un caso, le squadre di studiano e vengono a prenderti in maniera diversa in casa nostra. Forse non esprimiamo un gioco pulitissimo, lavoreremo per migliorare questo aspetto".

Thiago Motta in tribuna?

"Sì, me l'hanno detto. Lo saluto, siamo amici e ci rivedremo domenica"

Le mie ambizioni per il futuro?

"Vi ringrazio per i complimenti, cerco di non ascoltarli perché devo restare concentrato sulla squadra. I complimenti vanno fatti a loro. Gli obiettivi del Monza? Sarò ripetitivo, il nostro scudetto deve essere la salvezza. Nello spogliatoio si è creata una magia unica, è un gruppo fantastico, non ho mai visto in 20 anni un gruppo così coeso. Non so dove potremo arrivare, dobbiamo continuare a dare il massimo partita dopo partita. A salvezza raggiunta, tireremo le somme. Conosciamo le ambizioni della società, sentire il presidente che parla di scudetto mi dà tanta energia e mi stimola a lavorare sempre di più".