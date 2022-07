Monza, Pessina si presenta: “Sarà bello giocare per la squadra della mia città”

Matteo Pessina indosserà la maglia del Monza nella prossima stagione agonistica. Il calciatore ormai ex Atalanta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nello spazio Lenovo, dove oggi ha firmato il contratto con la sua nuova squadra. Per Pessina si tratta di un nostos dal sapore speciale, visto che il centrocampista italiano ha già indossato la maglia dei Brianzoli dal 2007 al 2015. Di seguito, le dichiarazioni di Pessina.

"Ha già detto quasi tutto il dottor Galliani: è una cosa che volevamo tutti, io, la società e i tifosi. Per chi ha fatto dieci anni nel Monza, poter tornare e giocare la Serie A con questa maglia è davvero stimolante. Fascia di capitano? Forse non la indosso da quando giocavo al Monza da ragazzino, è una cosa che ho accettato e che voglio mettere in campo. Voglio portare questo spirito, da monzese, in Serie A. L'obiettivo è fare il meglio possibile e adeguarsi alla categoria: il primo obiettivo è la salvezza, poi si vedrà. Sono ancora abbastanza giovane ma dei campionati ne ho fatti con Verona e Atalanta, penso di poter dare la mia esperienza. Da domani inizierò a lavorare coi miei compagni, ho già sentito il mister. Tanti amici che vanno in curva a Monza mi hanno già scritto, sarà bello giocare per la squadra della mia città".