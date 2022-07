Monza, Pessina: “Emozionante giocare dove sono cresciuto. Non è ufficiale ma…”

A pochi giorni dall'inizio ufficiale del calciomercato estivo, il Monza guidato da Adriano Galliani è la principale protagonista tra le compagini di Serie A. Diversi acquisti mirati e utili per la categoria per la neopromossa squadra lombarda. Dal Cagliari è arrivato il portiere Alessio Cragno, dall'Inter Andrea Ranocchia e Stefano Sensi. In dirittura d'arrivo anche Matteo Pessina, centrocampista di proprietà dell'Atalanta e campione d'Europa con l'Italia, ormai promesso sposo dei brianzoli. Il centrocampista, nativo di Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: