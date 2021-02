Monza, parla Brocchi: “Era un esame importante. L’assenza di Boateng? Ha avuto il suo peso”

Monza e Cittadella pareggiano 0-0 nel big match della 25esima giornata di Serie B.

Monza, Brocchi: “Serie A? Ci proveremo, non è un obbligo. La squadra vuole una cosa”

I lombardi secondi in classifica non riescono a scardinare la strenua difesa dei veneti quinti. Una partita vivace, con i padroni di casa che hanno provato a creare gioco ma sono stati sempre respinti dal Cittadella. Al termine del match Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato alla stampa analizzando il match.

L’ex attaccante della Lazio è rammaricato per la mancata vittoria, ma fa comunque i complimenti agli avversari: “Era una partita da vincere, contro un avversario bravo a rompere il gioco. Nel primo tempo abbiamo gestito il possesso ma abbiamo commesso degli errori tecnici in fase di passaggio, nella ripresa invece hanno fatto meglio loro sulla costruzione comandando il gioco ma non creando molto. Ho pensato anche a mettere due punte e due ali in contemporanea, ma poi voleva dire concedere più spazio, tra le linee, al loro trequartista e le mezze ali e aprire il centrocampo, visto anche che sono abili a giocarti alle spalle. Sugli episodi arbitrali noi non parliamo mai, anche quando sono a nostro sfavore. Potevamo sfruttare qualche palla inattiva, qualche giocata in velocità e con l’ultimo passaggio. Boateng è un’assenza pesante, ci dà qualità ed ultimo passaggio”.