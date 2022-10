Monza, Palladino: “Felicissimo questa sera. Petagna l’ho coccolato, Rovella…”

Parola a Raffaele Palladino . Il tecnico del Monza in seguito al fondamentale successo di Coppa Italia in casa dell' Udinese per 2-3, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa post gara. Di seguito le parole del mister brianzolo:

"Sono felicissimo questa sera, parlare di seconde linee mi sembra riduttivo. Non ho mai parlato di seconde linee, nei giorni scorsi come detto nelle altre conferenze ho giocatori forti, sono stati presi ragazzi di qualità e forti. Ad inizio gara avevo detto alla squadra che percepivo qualcosa di magico, si percepiva questo silenzio, questi sguardi tra di loro, gli ho detto che si meritavano una grande soddisfazione e se la sono meritata, sono ragazzi dal valore tecnico e umano straordinario. Sono solo che felice di avere una rosa così forte. Li possiamo nominare tutti dopo questa prestazione in realtà. Con Paletta poi c'è un rapporto particolare, è stato chiamato in causa dopo un periodo difficile e ho voluto schierarlo in campo perché credo che oltre il valore tecnico ci sia il valore umano di questo ragazzo. Petagna ha sofferto stando fuori, ma in questo periodo l'ho coccolato, ha lavorato tanto, si è messo a disposizione dello staff medico e atletico. Ha lavorato tanto e si è tolto una soddisfazione. Il percorso continua nonostante Empoli, dopo la sconfitta non ero assolutamente preoccupato. Abbiamo lavorato su ciò che c'era da migliorare. Su Rovella sono dispiaciuto perché è di un'intelligenza incredibile, oggi gli ho chiesto di giocare e ha dato grande disponibilità e ha grande mentalità, secondo me arriverà a grandissimi livelli. Sabato però sono sicuro che chi lo sostituirà farà molto bene".