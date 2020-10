Monza, l’ambizione di Galliani: “La Serie A è un obiettivo concreto. Brocchi? Ho la mia idea”

Il Monza punta a un campionato di B da protagonista e di conseguenza alla promozione in Serie A.

I brianzoli nel corso della sessione estiva di calciomercato si sono parecchio rinforzati con la ciliegina sulla torta che porta il nome di Kevin Prince Boateng. L’amministratore delegato dei biancorossi, Adriano Galliani, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha confermato le ambizioni del club gestito anche da Silvio Berlusconi.

“Il nostro obiettivo è chiaro, puntiamo alla promozione in Serie A: se dovessimo mancarlo avremo fallito. Il progetto iniziale prevedeva la promozione in 24 mesi e lavoriamo per questo. Brocchi? È un ottimo allenatore, utilizza un modulo offensivo e questo piace molto alla dirigenza”.