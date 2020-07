Monza, il sogno di Galliani: “L’obiettivo è la promozione in Serie A. Ecco la nostra idea per il mercato”

Il sogno di Adriano Galliani.

Il Monza di Silvio Berlusconi ha dominato senza alcun problema il gruppo A della Serie C, stracciando tutta la competizione e conquistando la promozione in Serie B piazzandosi al primo posto in classifica con 86 punti, a 23 misure di distanza dalla Carrarese seconda.

Adesso il club lombardo vorrà certamente provare a compiere un’altra impresa, ossia quella di fare bene anche nel campionato cadetto per ottenere una promozione in Serie A che avrebbe un’importanza storica: il Monza, nel corso della sua lunga storia iniziata nel 1912 e passata da tre rifondazioni, non è mai riuscito a giocare nella massima serie del calcio italiano.

Durante un’intervista ai microfoni di B Magazine, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha confermato che l’obiettivo della società è quello di arrivare in Serie A al primo anno e ha analizzato alcune dinamiche legate alle possibili operazioni di calciomercato in entrata e in uscita. Queste le sue dichiarazioni:

“Il nostro obiettivo dichiarato è la promozione, poi nello sport gli obiettivi si possono raggiungere o meno. E’ difficile dire che B sarà, dobbiamo ancora capire chi retrocedere dalla A e chi viene promosso dalla C. Mercato? Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l’idea è di mettere a segno altri quattro-cinque colpi e costruire una formazione competitiva“.